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Kerç Boğazı'nda yanan gemilerden biri Haydarpaşa Limanı'na getirildi

Kerç Boğazı'nda yanan gemilerden biri Haydarpaşa Limanı'na getirildi
Kerç Boğazı'nda yanan gemilerden biri Haydarpaşa Limanı'na getirildi

Kırım’daki Kerç Boğazı’nda geçtiğimiz Ocak ayında alev alev yanan ve 4’ü Türk 14 denizciye mezar olan iki gemiden Maestro, Haydarpaşa Limanı’na demirledi. Geminin son hali havadan görüntülenirken, yangının boyutu gözler önüne serildi.

Kerç Boğazı'nda yanan gemilerden biri Haydarpaşa Limanı'na getirildi - Tıkla İzle

Rusya'ya bağlanan Kırım'da geçtiğimiz ocak ayında yabancı bayraklı iki gemi alev alev yanmış, tankerlerdeki yangın 1 ay süren çalışmalar sonucunda söndürülebilmişti. Gemide bulunan Türkiye, Hindistan ve Suriye uyruklu oldukları öne sürülen mürettebattan 14'ü faciadan kurtulamamıştı. Hayatını kaybeden denizcilerin 4'ü ise Türk vatandaşıydı. 

Facianın yaşandığı Kerç Boğazı'nda alev alev yanan ve Türk denizcilere mezar olan gemilerden Maestro, şu sıralarda Haydarpaşa Limanı'na demirli halde bekliyor. Alevlerin hurdaya çevirdiği Maestro'nun son hali İHA tarafından havadan görüntülenirken, geminin güvertesi ve yaşam mahalli, yaşanan facianın boyutunu da bir kez daha gözler önüne seriyor.  

Caner Evyapan - Metin Başar - Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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