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Kerem Aktürkoğlu: 'Bu yaraları hep birlikte saracağız'

Kerem Aktürkoğlu: 'Bu yaraları hep birlikte saracağız'
Kerem Aktürkoğlu: 'Bu yaraları hep birlikte saracağız'

Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışlayan Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, "Bu yaraları hep birlikte saracağız. Elimizden gelen ne varsa onları seferber edeceğiz. Elde edilen gelirler, umarım bir nebze de olsa onları mutlu eder, yaraların sarmak için vesile olabiliriz" dedi.

Kerem Aktürkoğlu: 'Bu yaraları hep birlikte saracağız' - Tıkla İzle

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı. Konuyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Aktürkoğlu, "Ülkemizi ve hepimizi derinden sarsan bir deprem felaketi vardı. Bu yaraları hep birlikte saracağız. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, hayatta kalanlara da, ailelerine de sabırlar diliyorum. Elimizden gelen ne varsa onları seferber edeceğiz. Benim için çok anlamlı olan Başakşehir'e 3 gol attığım bu topu, hatıra olsun diye yanımda saklamıştım ve imzalamıştım. Kulübümüzün düzenlediği müzayedeye var. Gelirleri depremzede kardeşlerimize bağışlanacak. Ben de bu topu, kulübüme bağışlıyorum. Elde edilen gelirler, umarım bir nebze de olsa onları mutlu eder, yaraların sarmak için vesile olabiliriz" diye konuştu. Aktürkoğlu, yardım desteğinin devam etme açısından seslenerek, "Şimdi başlangıç yaptık. Okan hoca kendi için anlamlı olan iki tane formasını hediye etti. Biz de elimizden gelen ne varsa yapıyoruz. Taraftarlarımıza sesleniyoruz onlar da kendilerinde değerli gördüğü ne varsa bağışlayabilirler. Deprem yaralarını hep birlikte sararız” şeklinde konuştu.

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