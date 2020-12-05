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Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı

Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı
Kerem Aktürkoğlu ilk gol sevincini yaşadı

Galatasaray'ın 22 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı formayla ilk gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Hatayspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da gollerden birini 22 yaşındaki futbolcu Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Mücadeleye yedek başlayan Kerem, 88. dakikada Emre Akbaba'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Başarılı oyuncu, mücadelenin 90+4. dakikasında Ömer Bayram'ın pasında ceza sahası içinde topla buluştu ve düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Genç futbolcu bu golle sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevincini yaşadı.
Bu sezon başında Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 3 resmi maçta görev aldı.

Oğuzhan Ort
 

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