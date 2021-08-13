Kerem Aktürkoğlu: 'İstediğimiz skoru aldık, mutluyuz'

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4-2 kazandıkları St. Johnstone maçının ardından açıklamalarda bulundu. Talihsiz bir gol yemelerine rağmen ilk yarı ve ikinci yarıda baskılı bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Aktürkoğlu, "Maça baskılı başladık. İstediğimiz oyunu ilk yarıda sergiledik.

Golü de bulduk; ama talihsiz bir gol yedik. Bize göre faul vardı. Hakem öyle değerlendirdi. İkinci yarı hocamızın verdiği taktiklerle, ilk yarıda olduğu gibi baskılı başladık. İstediğimiz oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Daha farklı olabilirdi. Güzel pozisyonlara girdik. İstediğimiz skoru aldık, mutluyuz. Evimize öyle döneceğiz. Randers'tan önce Giresun deplasmanına gideceğiz. Zorlu bir fikstür. Dinlenmek yok bizim için. Galatasaray her zaman bu zorlu kulvarlarda hedefleri galibiyettir. İnşallah önce Giresun'u ondan sonra Avrupa Ligi'ndeki maçları yenip gruplara kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.