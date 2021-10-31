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Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 2. gol sevinci

Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 2. gol sevinci
Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 2. gol sevinci

Galatasaray’ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Gaziantep FK karşısında attığı golle bu sezon ligdeki 2. gol sevincini yaşadı. Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydeden 23 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK ile mücadele etti. Müsabakadan 2-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılarda Kerem Aktürkoğlu da rakip fileleri havalandırdı. Maçın 73. dakikasında sahneye çıkan Kerem, Sofiane Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi sarktı ve ceza sahası içine girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

23 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon ligdeki 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu ligde daha önce Kasımpaşa deplasmanında gol atmıştı. Bu sezon Avrupa kupalarında da 3 golü bulunan milli futbolcu, toplamda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 82. dakikada yerini Mustafa Muhammed'e bıraktı.

Oğuzhan Ort
 

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