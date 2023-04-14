İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 8. gol sevinci

Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 8. gol sevinci
Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 8. gol sevinci

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor maçında rakip ağları havalandırdı ve bu sezon Süper Lig’deki 8. golünü kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.

Oğuzhan Ort

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.