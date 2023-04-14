Kerem Aktürkoğlu'nun ligdeki 8. gol sevinci

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 6-0 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların 5. golünü Kerem Aktürkoğlu attı. Kerem, mücadelenin 59. dakikasında ceza yayından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
24 yaşındaki futbolcu, Kayserispor maçıyla Süper Lig'deki gol sayısını 8'e yükseltti. Milli futbolcunun Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor. Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, 72. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı.
Oğuzhan Ort
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