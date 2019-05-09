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Kerem Demirbay Leverkusen'de

Kerem Demirbay Leverkusen'de
Kerem Demirbay Leverkusen'de

Bayer Leverkusen, Hoffenheim'da forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'de forma giyen Kerem Demirbay, bir başka Bundesliga temsilcisi Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Leverkusen'den yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Açıklamada bonservis ile ilgili bir bilgiye yer verilmezken, Alman basınında Leverkusen'in Kerem Demirbay'ın 28 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödediği yazıldı.
Başarılı futbolcu daha önce A Milli Takım'dan davet almış ancak son anda kararını değiştirerek Almanya Milli Takımı'nı seçmişti.  

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