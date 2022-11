Kerem Gönlüm: 'Filenin Sultanları, başarılarıyla 12 Dev Adam'ın önüne geçti'

Profesyonel basketbol kariyerine 42 yaşında nokta koyan ve üç yıl önce İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşip üç ayrı bölgede basketbol akademisi açarak başta Türkler olmak üzere her kesimden çocuğa eğitim veren eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) sorularını cevaplandırdı.

Akademideki öğrencilerle zamanla liglere katılmaya başlayacaklarını söyleyen Kerem Gönlüm, “Geçen sene 14 yaşaltı bir takımla liglere katılabildik. Bu sene, kızlar dahil, beş-altı takımımızı maçlara çıkartacağız. Kasımda inşallah başlayacak” dedi.

"Bilseydim bu işe daha erken girerdim"

Çocuklara basketbol öğretmenin nasıl bir duygu olduğunu anlatan Gönlüm, “Çocukların hayatlarına dokunabilmek gerçekten başka bir duyguymuş. Bilseydim bu işe daha erken girerdim. Kısmet tabii. Zamanı gelince oluyor her şey. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Kuzey Londra'da başladık bu işe. Şu an üç ayrı bölgede Kerem Gönlüm Basketball Academy olarak çocuklarımızı yoğun şekilde eğitiyoruz” dedi.

"Veliler uzun süredir böyle bir akademi arıyormuş"

İngiltere'de basketbol futbolun gölgesinde kaldığını için çocukları basketbola yönlendirmenin zor olduğunu belirten eski basketbolcu, “Görüyorsunuz zaten; şu an salonumuzun etrafında birçok halı saha var ve hepsi dolu. Çok doğal. Çünkü İngiltere bir futbol ülkesi. Dünyada da bu durum böyle. Burası çok yağmur yağan bir ülke. Özellikle kışın çocukların dışarıda yapabileceği pek bir aktivite yok. Birçok veli akademiyi açınca bana teşekkür etti. Uzun zamandır kaliteli bir basketbol kursu aradıklarını söylediler. Buradaki kulüp ve akademiler belli bir seviyeye kadar olduğu için istediklerini alamamışlar daha önce” ifadelerini kullandı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.