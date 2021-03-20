Kerem Kamal, Tokyo kotası kazandı

60 kiloda Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli'yi (5-1), çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu'yu mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden (9-1) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Milli güreşçi yarı finalde Dünya Kupası ikincisi Macar Erik Torba'yı da çok mükemmel bir taktik mücadele sonunda (5-4) yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları kotası kazandı.

Böylece Budapeşte'de Türkiye, Serbest Stilde; 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kadınlarda; 59 kiloda Evin Demirhan, Grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal ile 4 kota kazandı.