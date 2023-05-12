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Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti
Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti

Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti. Kızılay Yönetim Kurulu bugün olağanüstü toplanarak oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.

Kızılay: "Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz vekalet edecektir"

Kızılay'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu, 12 Mayıs tarihinde yapmış olduğu olağanüstü toplantıda oy birliği ile Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı almıştır. 2016 yılından bugüne genel başkanlığımızı yürütmekte olan Dr. Kerem Kınık'ın talebi ile alınan bu karar çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurula kadar tüzüğümüz gereği Birinci Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vekalet edecektir" ifadelerine yer verildi.
 

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