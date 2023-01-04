Kerem Kök: 'Takımla birlikte olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum'

Geçtiğimiz günkü antrenmanda sakatlanan ve ayak bileğinde kırık ile bağlarında kopma yaşayan Kerem Kök, ameliyatın ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından üzüntüsünü paylaşan genç futbolcu, “Talihsiz sakatlığımdan çok takımla birlikte olamayacağımın üzüntüsünü yaşıyorum. aşarılı bir ameliyat geçirdim. En kısa sürede kendime dikkat edip sahalarda olacağım. Destekleriniz ve geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Barış Yalım

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