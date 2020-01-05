Kerim Alıcı: “Hedefim Avrupa'da oynamak”

TFF 1. Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İzmir ekibinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde genç futbolcu Kerim Alıcı, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sezonun ilk yarısı hakkında görüşlerini belirten 22 yaşındaki futbolcu, “Çok şükür 17 maçta da süre buldum. Güzel geçti benim için. İlk birkaç hafta olumsuz gidişimiz vardı bu da performansıma etki etti. Sonra 7-8 hafta iyi bir çıkışımız oldu arkadaşlarla beraber. Bazı maçlar çok iyi oynadık ama skora yansımadı. Oyunsal anlamda her şeyi yaptık. Ligin ikinci yarısı skora yansıyacaktır. Hatay maçıyla beraber bizim adımıza güzel bir başlangıç olur, sakatlık kaza bela olmadan. İnşallah 3 puanla güzel bir başlangıç yaparız” dedi.

“Devre arası kampı çok önemli”

Devre arası kamplarının verimi hakkında görüşlerini belirten Alıcı, “Sezon başı çok iyi çalıştık. Yaz dönemi özel çalışmalarımı yaptım. Sezon başı Erzurum'da güzel bir kamp ortamı yaptık. İyi çalışmamızın ekmeğini yiyoruz. Devre arası kampı da çok önemlidir her futbolcu için. Bu kampı da çok iyi bir şekilde geçirip, ikinci yarıda şahsi ve takım olarak ritmimizi geliştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İkinci yarıda daha iyi şekilde devam etmek istiyoruz”

Takımdan ayrılan ve gelen futbolcular ile ilgili konuşan 22 yaşındaki futbolcu, “Giden arkadaşlar, abiler oldu. Gelenler oldu ve bir uyum süreci yaşadık. Kaptanımız gitti, bunlar önemli oyunculardı. Gelenler de adaptasyon sürecini atlattıktan sonra gidenlerin yerini aratmamaya başladı. Bizim için güzel oldu. Arkadaşlık burada her zaman iyi oldu, şu anda da iyi. İkinci yarıda daha iyi pekiştirerek, daha güzel şekilde devam etmek istiyoruz” dedi.

“Benim hedefim Avrupa da oynamak”

Hayal ve hedeflerinden bahseden Barış Alıcı, “Her futbolcunun hayali vardır. Benim hayalim ve hedefim Avrupa da oynamak. Bunun için geç olduğunu düşünmüyorum. Benim inancım var. A milli takım formasını da giymek istiyorum. İnşallah bu bir gün bana nasip olur. Biz çalışmamıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Teklifler olursa sezon sonunda değerlendiririz”

Transfer durumu konusuna değinen Alıcı, “Geçen sene iyi bir performans sergilemiştim. Menajerimin kulağına gelenler oldu. Benim bilgim yok açıkçası. Ben futboluma odaklandım. Bu sene en iyi şekilde geçirip sezon sonunda teklif olursak kulübümüzle beraber değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

“Barış başarılı olacaktır”

Kardeşi Barış Alıcı'nın performansı hakkında da konuşan genç futbolcu, “Barış çalışmalarına her zaman devam ediyor ve bırakmadı. Ben onun başarılı olacağına inanıyorum. Şu an kiralık olarak Rize'de bazen, oynuyor bazen oynamıyor. Şansı bulunca iyi değerlendireceğini düşünüyorum” diye konuştu.

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