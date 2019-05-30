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Kerkük'te ardı ardında 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kerkük'te ardı ardında 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kerkük'te ardı ardında 6 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Irak'ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs Caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı. 

Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen saldırıların ikisi önceden yerleştirilmiş bomba, ikisinin, ses bombası ve diğer iki patlamanın bomba yüklü araçların infilak etmesi soncu meydana geldiğini bildirdi. Patlama anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. 

Patlamaların bayram öncesi alıverişe çıkan vatandaşların dışarıda olduğu saate denk gelmesi saldırıda daha çok can kaybına yol açtı. Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.  

Kerkük patlamaları bilançosu: 4 ölü 23 yaralı

 Irak'ın Kerkük kentinde bu akşam meydana gelen peş peşe paralamalarda ölenleri sayısı 4'e yaralıların ise 23'e yükseldiği açıklandı. 

Kerkük polisinden bir kaynak kentin merkezinde meydana gelen peş peşe 6 patlamada ölenlerin sayısı 4'e yaralıların ise 23'e yükseldiği kaydetti. 

Olay yeri güvenlik kordonu altına alınırken yaralılar çevredeki hastanelere aktarıldı. 

Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. 

Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.  

 

Abdulkadir Hacıoğlu - Semir Yemenci

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