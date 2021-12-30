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Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı
Kerkük'te DEAŞ mensubu 6 terörist yakalandı

Irak’ın Kerkük şehrinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ mensubu 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentindeki farklı bölgelerde Ulusal Güvenlik Teşkilatı tarafından terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücrelerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 DEAŞ'lı teröristin yakalandığı belirtildi.

Siber zorbalık suçuyla 13 kişi tutuklandı

Öte yandan, Ulusal Güvenlik Teşkilatı siber zorbalık suçuyla aranan 13 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan şahısların kadınlara cinsel içerikli mesajlar attığı ve çıplak fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmakla tehdit ederek para istediği belirtildi. Söz konusu şahısların siber zorbalık suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi.

Semir Yemenci
 

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