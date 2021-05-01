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Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı

Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı
Kerkük'te DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 2 yaralı

Irak'ın Kerkük sınırlarında terör örgütü DEAŞ'ın peşmerge güçlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ın Kerkük kentinin kuzeyinde Altınköprü ve Dibıs kasabaları arasında bulunan Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı (IKBY) bağlı peşmerge güçlerinin bulunduğu kontrol noktalarına terör örgütü DEAŞ tarafından silahlı saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Peşmerge güçlerinin Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Hama Ali yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 4 peşmerge gücünün öldüğünü ve 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda peşmerge gücü ve Irak federal polisi sevk edildiği, Kerkük'te tüm güvenlik güçlerinin alarma geçtiği duyuruldu.

Semir Yemenci
 

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