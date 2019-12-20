Kermesten elde ettikleri geliri engelliler için kullandılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl farklı bir bakış açısıyla kutlanan “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” kapsamında İhlas Koleji Okulları'nda düzenlenen kermeslerde yapılan satışlardan elde edilen gelir İhlas Eğitim Kurumları Akademik Direktörü Yavuz Kara ve anaokulu yöneticileri tarafından Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy(TSÇV)'ye yapılan ziyarette teslim edildi.

“Engellilerin toplumsal yaşama katılımı sağlanmalı”

Vakfın İstanbul Ataşehir'de bulunan genel merkezindeki ziyarette Yavuz Kara ve beraberindekileri, TSÇV Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Bilge Aksoy ve Kaynak Geliştirme Yönetmeni Halil Yapıcı karşıladılar. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette engelliliğe çözüm yolları üretmenin öncelikli ihtiyaç olduğunu belirten Kara, “Veli ve öğrencilerimizi engelli farkındalığına yönlendirmek bizim ahlaki sorumluluğumuz. Engellilerin toplumsal yaşama katılımının önündeki engellerin de kaldırılması gerekiyor” diye konuştu.

“Son yıllarda önemli mesafe kaydettik”

Ziyarette hem Vakfın hizmetleri hem de Cerebral Palsy hakkında bilgi veren TSÇV Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürü Bilge Aksoy, ülkemizde Cerebral Palsy hakkında insanları bilinçlendirme konusunda son yıllarda önemli mesafe kat ettiklerinin altını çizdi. Merkezlerinde Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlere; teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağladıklarını ifade eden Aksoy, bu engele sahip bireyleri toplum hayatına kazandırmayı ilke edindiklerini vurguladı.

“Rehabilitasyon merkezlerini gezdiler”

Aksoy, vakıf olarak yaptıkları farkındalık çalışmaları ile insanların Cerebral Palsy'li çocuk ya da yetişkinlere bakış açılarının değişmeye başladığını ve bir farkındalık oluştuğunu belirterek İhlas Koleji'ne de desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini söyledi. Karşılıklı fikir alışverişleriyle devam eden ziyarette ayrıca Bilge Aksoy desteklerinden dolayı İhlas Eğitim Kurumları adına Yavuz Kara'ya bir plaket takdim etti. İhlas Koleji yetkilileri daha sonra vakfın kampüsünde yer alan rehabilitasyon merkezlerini ve Metin Sabancı Okulları'nı gezerek bilgi aldılar.

Yeltekin: “Gönüllere Dokunmak Sosyal Sorumluluğumuzdur”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, TSÇV'nin destekçisi olduklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Okullarındaki etkinliklerle farkındalık oluşturduklarının altını çizen Yeltekin, “Enver Ören Bey'in söylemiş olduğu “Eğitim gönüllere dokunmaktır” sözünden yola çıkarak öğrencilerimize sadece akademik bilgiyi değil, değerler eğitimini de en iyi şekilde veriyor ve onların topluma faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. Kurduğumuz kulüpler ve düzenlediğimiz etkinliklerle sosyal sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getiren öğrencilerimiz gönüllere de dokunmayı başarıyorlar” dedi.