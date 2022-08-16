Kervan Gıda'da iki önemli atama

Halka arzla yakaladığı ivmeyle üretim ve ihracat hacmini artıran Kervan Gıda, gelişen operasyonel yapısı ve büyüyen hedeflerine paralel olarak organizasyonel dönüşüm çalışmalarını da hızlandırdı. Son olarak şirketin büyüyen hedef ve iş hacmine paralel organizasyonel değişikliklere iki genel müdür yardımcısı ataması eklendi.

Oğuz Ay, Genel Müdür Yardımcılığına terfi etti

Şirketten yapılan açıklamaya göre Kervan Gıda'da Pazarlama ve Strateji Grup Başkanı olarak görev yapan Oğuz Ay, görev değişikliği ile Satış, Pazarlama, Kalite ve Stratejiden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atandı. Hızlı tüketim sektöründe farklı firmalarda uzun yıllar üst düzey yöneticilik yapmış olan Oğuz Ay, 2017 yılından bu yana Kervan Gıda'da görevine devam ediyor. Şirketin Polonya'da üretim yapan ZPC Otmuchow'ın hisselerini satın almasından sonra şirketin icra kurulu üyesi olarak da görev yapan Oğuz Ay, şirketin global satış ve pazarlama stratejisinin yapılandırılmasında önemli sorumluluklar üstlendi.

30 yılı aşkın deneyimiyle sektörün önemli firmalarında üst düzey yöneticilik yapan Türkşad Salihoğulları Kervan Gıda Operasyon Grup Başkanlığı, Mali İşler Direktörlüğü Finansal Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ile Bilgi Teknolojileri Kıdemli Yöneticiliğinden Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görevine başladı.

İş hayatına finans sektöründe başlayan Salihoğlu, 30 yılı aşan kariyeri süresince Türkiye'nin önemli gıda firmalarında çalışma olanağı buldu. Evli ve iki çocuk babası olan Salihoğlu, çeşitli kurumlarda yönetim ve icra kurulu üyesi olarak da sorumluluk aldı.