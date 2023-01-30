Keşan'da feci kaza: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre kaza, Edirne İpsala ilçesi yakınlarındaki Korucuköy Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre C.A.'nın kullandığı 22 ACK 540 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.E. ve arkasında yolcu olarak bulunan D.F. hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Emre Akarca

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