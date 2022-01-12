Keşan'da kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı

Keşan'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırarak sabah ilçeyi beyaza bürüdü. İşlerine ve okullarına gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar hasretle bekledikleri kar yağışını izlerken, kar çocuklar için de eğlenceye dönüştü. Gün ortasına doğru yağış etkisini giderek azaltırken, ilçede buzlanmaya karşı karayolları ve belediye ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı. Kar küreme araçları ise yollarda sıkı mesai uyguladı.

Küçük çaplı ve maddi hasarlı trafik kazalarının meydana geldiği şehirde gün içinde sıcaklık sıfırın altında eksi değerlerde ölçüldü.

Emre Akarca

