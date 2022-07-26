Keşan'da ormanlık alanda yangın çıktı

Yangın saat 17.00 sıralarında Kocadere Göleti çevresindeki ormanlık alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, göl kenarındaki ağaçlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlere Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etmeye çalıştı ancak yangının olduğu alana karadan arazi yapısı nedeniyle sağlıklı bir şekilde girilemedi.

Durum üzerine bölgeye Korudağ Yangın İlk Müdahale Ekip İstasyonu'ndan itfaiye helikopteri takviye olarak çağırıldı. Göl kıyısında bulunan alandaki yangına yakın mesafeden su taşıyan helikopter kısa sürede yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Kısa zamanda söndürülen yangının çıkış sebebi hakkında henüz incelemeler devam ederken, görgü tanıkları yangın meydana geldikten sonra bölgeden 4-5 kişinin kaçarak uzaklaştığını, ardından da yangının büyüdüğünü gördüklerini söyledi.

Emre Akarca