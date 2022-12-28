Keşan'da 'şok narko' denetimleri

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik suçlarla mücadele grup amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Yenimescit, Mustafa Kemal Paşa ve Aşağı Zaferiye mahallelerinde "şok narko" uygulaması gerçekleştirdi. Önceden belirlenmiş adreslerde devriye ekiplerle çalışmalarını yürüten polis; 140 gram esrar, 13 adet sentetik ecza ve kağıda sarılı vaziyette 1,95 gram esrar ele geçirdi.

Emre Akarca

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