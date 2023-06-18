Keşan'da tarım arazileri ve yolar sular altında kaldı

Saros Körfezi'nde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Meteorolojiden gelen uyarıların ardından teyakkuza geçilmesi ile can kaybı yaşanmazken Keşan-Mecidiye arasındaki yol ise suyun taşmasından dolayı ulaşıma kapatıldı. Keşan ilçesi için yapılan uyarılarda vatandaşlar acil olmadıkça bu bölgelerde yola çıkmamaları için bilgilendirildi. Ayrıca vatandaşların yola çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Yetkili kurumlarca, 'Acil olmadıkça yola çıkmayın' başlığıyla atılan mesajda, "Şiddetli yağış nedeniyle Erikli, Yayla ve Danişment yollarında oluşan su taşkınları tehlike oluşturmakta" olduğu belirtildi. Oluşabilecek kuvvetli rüzgâr, sel, su baskını gibi olumsuzluklar hayati tehlike oluşturabileceği derecede olduğu ifade edildi. Bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyarılar tekrar tekrar yapıldı. Edirne AFAD ve jandarma ekiplerinin bölgede herhangi bir olumsuzluk olmaması adına önlem aldığı bildirildi.

İlker Gürel - Mehmet Basmacı

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