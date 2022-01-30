Keşan'da yurtdışına çıkışlar için mobil PCR birimi kuruldu

Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından Keşan'da çarşı merkezinde mobil PCR test birimi oluşturuldu. Keşan'a gelenlere kolaylık sağlamak adına Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda mobil PCR test birimi kuruldu.

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural ise PCR testi yaptıracakların pasaport işlemlerinin zaman kaybına yol açtığını dile getirerek, 'Bu da bizim kendi vatandaşlarımızın PCR testlerinde yoğunluğa sebebiyet veriyordu; ama bunu bu şekilde ayrıştırmamız, yurt dışına çıkacakların PCR testlerini burada yapılması hastanedeki yoğunluğu azaltacaktır. Gün içerisinde PCR sonuçlarımızı elimizden geldiğince hızlandırıp, sonuçları vatandaşlarımıza ileteceğiz. Vatandaşlarımız, eskiden sonuçları da almaya hastaneye geliyordu; artık bunda da kolaylık olacak" dedi.

Emre Akarca

