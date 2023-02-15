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Keşanspor topladıkları 100 bin TL'yi yaşam konteyneri kampanyasına yatırdı

Keşanspor topladıkları 100 bin TL'yi yaşam konteyneri kampanyasına yatırdı
Keşanspor topladıkları 100 bin TL'yi yaşam konteyneri kampanyasına yatırdı

Edirne ekibi Keşanspor, depremzedelere yardım için topladıkları 100 bin TL'yi, Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına yatırdıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde hissedilen depremler sonrasında spor camiasından da bölgeye destekler sürüyor. Edirne temsilcisi Keşanspor da depremzedeler için topladıkları 100 bin TL'yi Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına yatırdıklarını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray ve AFAD iş birliğindeki yaşam konteyneri kampanyasına destek veren hayırsever bağışçılarımıza teşekkürler. Yardımlarınız yerine ulaştı. Bugün 100 bin TL'nin banka havalesini gerçekleştirdik. Birlikte başaracağız, bu zor günleri aşacağız" denildi.

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