Keşfedilmeyi bekleyen renkli peri bacaları görenleri mest ediyor

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler de birçok vatandaşı heyecanlandırıyor. Sultanhisar ilçesi Ayvaz Değirmeni mevkiinde bulunan ve peri bacaları görüntüsü ile Kapadokya'ya benzetilen tepeler ise keşfedilmeyi bekliyor.

Kimi vatandaşın peri bacaları görüntüsü ile “Aydın'ın Kapadokyası” kimi vatandaşın ise sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla “Gökkuşağı Tepeleri” dediği bölgenin oluşturduğu renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor. Rengarenk tepeler, renk cümbüşüyle görenlerin gözünü kamaştıran ve keşfedilmeyi bekleyen tepeler bölgenin turizm potansiyeline de zenginlik katıyor.

Uğur Eser - Ali Soydemir

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