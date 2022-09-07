'Kesik baş' cinayetinde çelişkili ifadeler veren kardeş tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde yaşayan 71 yaşındaki Mustafa Keleş geçen 21 Kasım 2021'de günü ineklerini otlatmak üzere araziye gitti. Emekli maden işçisi olan Keleş'in bir süre sonra ormanda başı kesilmiş halde cesedi bulundu. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada Keleş'in başı olaydan bir gün sonra 300 metre mesafede bulundu.

Soruşturma doğrultusunda köylülerin parmak izi ve DNA örnekleri adli tıp kurumuna gönderildi. Olayın ardından çelişkili ifadeleri olan kardeşi İ.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından Çaycuma Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça nöbetçi mahkemeye sevk edilen İ.K., adli kontrol şartlarının yetersiz gelebileceği ihtimali üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Onur Altındağ