Kesikbaş cinayetindeki 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest

Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe beldesi Dursunlar köyünde geçen yıl 21 Kasım günü başı kesilmiş ve toprağa gömülü halde bulunan 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in katil zanlısını yakalama çalışmaları devam etti. Olayın faili ya da faillerini tespit etmek için çalışmaları derinleştiren ekipler, köyden bazı kişilerin ifadesine başvurdu. Mustafa Keleş'in yakın akrabalarının da yer aldığı kişilerin DNA örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilerek kriminal incelemeye alındı. Olayla ilgili olarak önceki İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden dün 5 kişi serbest bırakılırken bugün İlyas A., İbrahim K., Fatma K., Cihan T., Serkan T. ve Ender T.' nin bulunduğu 6 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca dün R.A. ve M.T. dün jandarma tarafından gözaltına alındı. İki şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Gülcan Çolak

