Kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ile örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sonucunda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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