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Keşmir'de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı

Keşmir'de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı
Keşmir'de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı

Keşmir’de Hindistan ordusuna ait konvoyun geçişi sırasında el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2’si ağır toplam 6 kişi yaralandı.

Keşmir’de askeri konvoya el bombalı saldırı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Hindistan ve Pakistan arasındaki tartışmalı bölge Keşmir'de tansiyon yeniden yükseldi. Keşmir bölgesinin kuzeyinde yer alan Baramulla kentinde Azad Gunj Köprüsü'nden Hindistan ordusuna ait askeri konvoyun geçişi sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından el bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır olmak üzere 6 sivil yaralandı.

Yetkililer, ağır yaralı olan sivillerin Srinagar kentindeki hastaneye sevk edildiğini aktardı. Saldırganların bulunması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, saldırı anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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