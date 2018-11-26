Kestane Festivali'ne vatandaşlar akın etti

Küçükçekmece Belediyesinin bu yıl ikincisini düzenlediği Kestane Festivali'ne ilgi büyük oldu. 20 bin paket pişmiş kestanenin dağıtıldığı festivalde Küçükçekmeceliler kestane alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu. SİNDEF işbirliği ile düzenlenen festivalde kestane ile yapılan 15 çeşit yemek de katılımcıların beğenisine sunuldu. Aslına uygun dekore edilen serender evi, köy evi maketleri, köy değirmeni, Sinop halk oyunları ekibi, yöresel sanatçılar ve davul zurna şovu ile Küçükçekmeceliler güzel bir hafta sonu geçirdi. Festivale Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de katıldı. Kendi elleriyle vatandaşa kestane dağıtan Başkan Karadeniz, büyük ilgi gördü.

"Kestane kebap yemesi sevap diye bir söz vardır ama biz yemesinin değil paylaşılmasının daha sevap olduğunu düşünüyoruz"

Önemli olanın paylaşmak olduğunu dile getiren Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Bugünkü paylaşımımıza vesile olan Sinop kestaneleri. Küçükçekmece çeşitli vesilelerle vatandaşlarıyla bir araya geliyor. Daha önce Kaz Eti Festivali, Balık Festivali, Çiğ Köfte Festivali, Köfte Festivali gibi programlar ile vatandaşlarımızla Fevzi Çakmak Meydanı'nda bir araya geldik. Kestaneler için hep ‘Kestane kebap, yemesi sevap' diye bir söz vardır ama biz yemesinin değil paylaşılmasının daha sevap olduğunu düşünüyoruz. Bu meydan paylaşmayı, huzuru, sevgiyi, barışı seviyor. Gördüğünüz bu kalabalık bunun doğal bir sonucu. Küçükçekmecelilerin paylaşmaya, kardeşliğe, sevgiye göstermiş olduğu ilgi ve alaka için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yapılan etkinliklerden dolayı belediyeye teşekkür eden Nazmi Özdemir adlı vatandaş, “Çok beğendik. Kestane güzel. Aldık yedik. Burada ikamet ediyorum. Küçükçekmece Belediyesine başarılar diliyorum. Ben de Sinopluyum. SİNDEF ile Küçükçekmece Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği bu etkinliği çok olumlu buluyorum. Her yıl katılıyorum. Teşekkür ediyorum“ dedi.

Bu tarz etkinliklerin insanları bir araya getirdiğini söyleyen Hülya Yıldız da, “30 senedir burada yaşıyorum. Bu etkinlikleri çok güzel buluyorum. Eskiden böyle etkinlikler yoktu. Çok memnunuz. Kestanelerin tadına şimdi bakacağım. Daha yeni geldim. Her şey çok güzel. İnsanlar iç içe oluyor. Annemi de getirdim, eşimi de getirdim. Çevreme haber verdim. Belediye böyle devam etsin. Güzel şeyler bekliyoruz“ dedi.

Alper Suat Tutaşı