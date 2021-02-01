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Kestane hırsızları kamerada

Kestane hırsızları kamerada
Kestane hırsızları kamerada

Bahçelievler’de bir markete dadanan şahısların manav reyonunda bulunan kestaneleri çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kestane hırsızları kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz günlerde 15.40 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Dereyolunda bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Dereyolu üzerinde bulunan bir markete dadanan şahıslar, her gün gelerek manav reyonunda hırsızlık yapmaya başladı. En son yüzlerinde siyah tıbbi maskeyle marketin önüne gelen iki şahıs, meyve sebze reyonunda paketli halde bulunan kestanelerden 6 paket alarak, kayıplara karıştı.

Kestane hırsızlığı kamerada
Hırsızların kestane çaldığı anlar marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzlerinde siyah tıbbi maske bulunan iki hırsızın, marketin önünde bulunan meyve sebze reyonuna geldikleri ve yanlarında getirdikleri poşetlere 6 paket kestaneyi hızlıca doldurduktan sonra, marketin önünden uzaklaştıkları görülüyor.

Furkan Tan

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