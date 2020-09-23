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Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira

Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira
Kestane tezgahlara çıktı, kilosu 100 lira

Sezonun ilk kestanesi çiğ halde 30-50 arası, kavrulmuşu ise 100 TL kilo fiyatıyla tezgahlarda yerini aldı.

Kış aylarının habercisi olan kestane satışa sunulmaya başlandı. Tezgahlarda yerini alan kestane vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaştı.

Samsun'da 10 yıldır kestane satışı yapan Sezer Demirci, “Kestane sezonu açıldı. Şu an Sinop kestanesi var. Kilosu 50 TL. Samsun'un yerli Erikli kestanesi var, kilosu 30 TL. İkisi de çok tatlı ve seviliyor. Genelde tercih edilen çeşitler bunlar. Kavrulmuş kestaneyi şu an 100 gramı 10 TL'den satıyoruz. Sezon henüz başladığı için fiyatlar biraz yüksek. İlerleyen zamanlarda yeni ürünlerin gelmesiyle fiyatımız da düşecektir. İlgiden memnunuz. İnşallah iyi bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Oğuzhan Uysal-Ünsal Karka

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