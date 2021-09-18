Kestel'de Emre Kaya konserinde evlilik teklifi sürprizi

Kestel Belediyesi tarafından 16-19 Eylül tarihleri arasında organize edilen 7. Geleneksel Balkan Panayırı, Emre Kaya konseri ile devam etti.

Kestel Göçmen Konutları bölgesinde oluşturulan panayır alanında ilk olarak sahneye çıkan DJ Tuny, çaldığı balkan ezgileriyle alanı dolduran binlerce kişiyi eğlendirdi.

Daha sonra sahneye çıkan Emre Kaya, sevilen parçaları ve sahne şovlarıyla, Kestellilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sırasında ise bir evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

İzleyiciler arasında bulunan Arif Bakır'ın, sürpriz evlilik planı Emre Kaya'nın da desteğiyle gerçekleştirdi. Arif Bakır'ın sevgilisi Sinem Gökçe sahneye çağırılırken, önünde eğilen Arif Bakır, binlerce kişinin önünde evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlık yaşayan genç kız, ‘'Evet" cevabını verince ise binlerce kişi tarafından alkışlandı. 2 gün daha sürecek olan panayırda, 18 Eylül Cumartesi Canbay&Wolker, 19 Eylül Pazar-Toni Storaro ve Balkanlardan sürpriz sanatçılar yer alacak.