UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Inter ile karşılaşacak olan Manchester City'de Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne, Ruben Dias basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Portekizli savunmacı Ruben Dias, “Yapabileceğimiz en büyük hata bunun final olduğunu unutmak olur. Finaller her zaman finaldir bunu unutmamak gerekir buna ulaşmak uzun yolu sonunda olur. Ne zaman favori olduğunuz çime çıktığınızda belli olur. Bir sezonda çok farklı maça çıkıyorsunuz. Bu karşılaşmaları yapmak zor. Bizim için başka bir maç ve yarın akşamki maçı yüzde yüz hazır olarak kazanmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Farkı oluşturan şey sonunda ulaştığınız şeydir; bu da bizim için finaldir”

İyi bir teknik adama sahip olduklarını ifade eden Dias, “Kulüp açısından baktığımızda çok iyi hocaya sahibiz. Son sezonları dengeli oynamış ve özellikle savunma anlamında çok iyi performans gösteren takım olduğumuzu düşünüyorum. Bun her zaman hissederek söyledim. Güçlü ve dengeli takım olduğumuzu düşünüyorum ancak farkı oluşturan şey de sonunda ulaştığımız şeydir. Bu da bizim için finaldir. Yapacağımız son şey hedefimiz aslında yarın akşamki finaldi. Sezonda aslında oyuncular elinden geleni yaparlar. Her sezonun en iyisi olması için çabalarlar” açıklamasını yaptı.

“Sezonun genelinden farklı bir maç izlemeyeceksiniz”

Ruben Dias, finalde sezonun tamamından farklı bir takım olmayacağına dikkat çekerek, “Bu gelmiş olduğumuz son anda şubattan beri yoğun bir çalışma ve karakterli takım gördünüz. Bu takımın ilerlemek istediğini de görebilirsiniz. Özellikle bu andan sonra takımımızın çok istekli olduğunu göstermiş olduk. Yarın da çok özel bir akşam. Sezonun genelinden farklı bir maç izlemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Kevin De Bruyne: “Kulüp, takım ve taraftarlarımız için çok önemli bir maç”

Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne ise takım, kulüp ve taraftar adına çok önemli bir maç olduğuna dikkat çekerek, “Uzun zamandır çok inanılmaz bir şey oldu benim için ve çok önemli anlar yaşadık bu turnuvada. Bu kupayı kazanamadık. Yıllarca çabalayıp bu kadar istikrarlı olup iyi takım olup ilk kez böyle bir noktaya gelmek çok farklı hissettiriyor. Hem kulüp hem takım hem de taraftarlarımız için çok önemli” değerlendirmesini yaptı.

“İngiltere'de kazandığımız kupalar bize güven verdi”

En iyi takım olmaya çalıştıklarını söyleyen De Bruyne, “Olabileceğimiz en iyi takım olmaya çalışıyoruz en iyi performansı göstermeye çalışıyoruz. İngiltere Premier Lig'de kazanmış olduğumuz kupalar da bize güven verdi. Savunma ve hücum anlamında iyi olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Şampiyonlar Ligi Dünya Kupası'ndan daha farklı bir his”

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin Dünya Kupası'ndan daha farklı bir his olduğunu aktaran De Bruyne, “Bu daha farklı bir his. Dünya kupasından gelip burada farklı bir turnuvanın içinde olmak. Tabii ki Dünya Kupası farklı. Orda da çok önemli bir hissiyatla oynuyorsunuz. Kazanmak istiyorsunuz. Burada da aynı şekilde takım olarak çok iyi bir çizgi gösterdik bu durumdan çok mutluyuz” ifadelerine yer verdi.

“Haaland yarın nasıl oynaması gerektiğini biliyordur”

Takım arkadaşı Erling Haaland ile arasındaki uyum ile ilgili yorum yapan Belçikalı yıldız, “Sizin ne istediğinizi bilen bir takım arkadaşı. Siz de onu anlıyorsunuz. İnanılmaz hızda goller atmaya başlıyorsunuz. Takım için büyük kolaylık sağlıyor. Son maçlara bakınca farklı oynadık ama yarın eminim nasıl oynaması gerektiğini biliyordur” dedi.

“Maçın bir noktasında açık verecekler ve bundan faydalanacağız”

De Bruyne, Inter takımını da değerlendirerek, “Hocaları da çok iyi bir hoca. Stoperleri de çok iyi oyuncular. Açık bir maç olmasını beklemiyoruz. Şunu anlamamız gerekiyor ki hızlı karar vermemeliyiz. Başta belki çok fazla gol pozisyonu olabilir ama bildiğimiz şekilde oynamalı buna sadık kalmalıyız. Eminim ki maçın bir noktasında açık verecekler ve bundan faydalanabileceğiz” ifadelerini kullandı.

“Chelsea'ye karşı oynadığımız zaman iyi değildik”

2 yıl önce Chelsea'ye karşı kaybettikleri finali hatırlatan Kevin De Bruyne, “Aslında bu sorunun cevabını sadece yarın verebilirim. 2 yıl önce Chelsea'ye karşı oynadığımızda yeterince iyi değildik. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Kötü anlar bir şekilde geçer gider ve önümüze yeni şans çıkar ve bu turnuvayı kazanmak için yeni şanstır bu. Benim perspektifimde bu şekilde olur” diye konuştu.

“Eminim herkesin final için yeterince enerjisi vardır”

Takım arkadaşlarının final maçı için enerjisinin yerinde olduğunu dile getiren Bruyne, “Eminim herkesin yarın akşam için yeterince enerjisi vardır. Fiziksel açıdan fitseniz zihinsel olarak rahatsanız. Her iki üç günde bir maç oynarsınız. Bazen de dinlenmeniz gerekebilir. Yarınla ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum. Enerji ve motivasyon olduğu sürece bu bir final maçı. Bazen düşebilirsiniz maçtan ama bence yeterince enerji olacak” diyerek açıklamasını tamamladı.

Bora Akyol - İsmail Yasin Akçın

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