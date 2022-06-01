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Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu

Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu
Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu

Sinoplu 64 yaşındaki Kezban Karaman, yakınlarını ziyaret için gittiği Almanya'da bir evin bahçesinde gördüğü güneş enerji santralini köyüne kurdu. Kezban teyze elektrik ihtiyacını güneşten karşılıyor.

Kezban teyze güneş enerji santrali kurdu - Tıkla İzle

Çeşitli işlerde çalıştıktan sonra emekli olan ve yaşamını Sinop'un Gerze ilçesinin Gürsökü köyünde sürdüren 2 çocuk annesi Karaman, Almanya'da evlerde gördüğü güneşten elektrik üretmeye yönelik sistemi köyünde de kurmak istedi. Köydeki 150 metrekarelik evinin bahçesine güneş panelleri kurduran Karaman, kullandığı elektriği karşılamaya başladı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kezban Karaman, “Ben çocukluğumdan beri bunları ışık olarak gördüm. Sonradan da rüzgar türbinlerini gördüm tanıdım. Bizim sülalemiz hepsi Almanya'da. En son da güneş enerjisini gördüm. Onu da yaptırdım. Çünkü ihtiyacımız var. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Elektrik, su şimdiki devirde yaşanmıyor. Bunun hammaddesi de Allah'tan. Güneşten alıyor yapıyor işte. Teknolojiyi zaten bulan bulmuş. Az çok elektrikten anlayan bunları kendi evine neden yapmıyor? Niye elektrik parası ödüyor? Ben anlayamıyorum yani. Elektrikten anlayan gençler evlerinin üstlerine yapsınlar, elektriklerini üretsinler. Elektrikten anlayan gençler elektrik parası vermesin” dedi.


 

Osman Aksu
 

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