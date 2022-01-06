KGAÖ'nün Kazakistan'a göndereceği barış gücü 2 bin 500 askerden oluşacak

Kazakistan'da sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla patlak veren protestolar 2 Ocak'tan bu yana devam ederken, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Stanislav Zas, Kazakistan'a gönderilecek olan barış gücü hakkında açıklamalarda bulundu. Zas basına verdiği demeçte, örgütün şiddet olaylarını bastırması için Kazakistan'a göndereceği barış gücünün yaklaşık 2 bin 500 askerden oluşacağını aktararak, gerektiği takdirde bu sayının artırılabileceğini ifade etti. Zas, “Barış gücü birliğinin büyüklüğü farklı olabilir. Şimdi, alınan kararlara göre yaklaşık 2500 kişi var" dedi.

Zas, “KGAÖ'nün barışı koruma güçlerine dahil olan birimlerin, oluşumların tüm listesine sahibiz. Yaklaşık 3 bin 600 kişi var. Dolayısıyla gerekirse Kazakistan'daki birlikleri güçlendireceğiz" ifadelerini kullanarak, KGAÖ'nün barışı koruma güçlerinin omurgasının, genellikle sürekli savaşa hazır durumda olan mobil birliklerden oluştuğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki şiddet olaylarının bastırılması için Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın üye olduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) yardım istemişti.

Kazakistan'daki protestolar

Kazakistan'da 2 Ocak'ta Mangistau bölgesindeki Zhanaozen ve Aktau'da sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) zam yapılmasına karşı halk sokaklara dökülmüş, protestolar iki gün sonra Almatı ve ülke genelindeki diğer şehirlere yayılarak şiddetini arttırmıştı. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmesine rağmen protestocular geri adım atmamıştı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında sık sık çatışmalar yaşanırken, ülke genelinde dün olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kanun ve düzenin sağlanması sırasında 18 kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, aralarında polis ve askerlerin bulunduğu 748 kişinin yaralandığı aktarıldı. Çıkan olaylarda şu ana kadar kaç protestocunun hayatını kaybettiği ise açıklanmadı.