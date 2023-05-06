Khaled Al Fadhli: 'Körfez ülkelerinde, Türkiye'de oynayabilecek kapasitede oyuncular var'

Kuveytli eski milli kaleci Khaled Al Fadhli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine Körfez futbolcu, Süper Lig ve Kenyalı futbolcu Michael Olunga hakkında açıklamalarda bulundu. Uzun yıllardır futbolun içerisinde olduğunu ifade eden Khaled Al Fadhli, "Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Son 15 yıldır Körfez ülkelerinin atılımı var. Bu son 5 yılda doruğa çıktı. Katar'da 2022 Dünya Kupası ile Körfez ülkeleri bunu taçlandırdı. Daha önce Körfez ülkeleri ve Asya ülkeleri arasında futbol açısından bir seviye farkı vardı. Son 5 yılın 4'ünde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal final oynadı. Bunlar çok ciddi yatırımlar ve projelerle gerçekleşiyor. Önümüzdeki dönem için de Körfez ülkelerindeki futbolun ve sportif başarının artarak gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

"Süper Ligi çok ilgi ile takip ediyoruz"

Süper Ligi'ni takip ettiğini belirten Al Fadhli, "Çok ilgi ile takip ediyoruz. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımların kurduğu kadroları ve oynadıkları futbolu da beğeni ile izliyoruz. Bu kulüp takımları, milli takımlarından daha güçlü hala gelebiliyorlar. Bunu bizim ülkemizde de dönem dönem görüyoruz. Daha önce Türkiye'de oynayıp, buraya gelmiş oyuncularla konuştuğumuzda da Türkiye Ligi'nin ne kadar zorlu bir lig olduğunu onlardan duyuyoruz. Türkiye'de oynamanın zor olduğunu söylüyorlar. Hatta kariyerlerinde oynadıkları en zor ligin Türkiye olduğunu söylüyorlar. O yüzden orada oynamak da kolay değil" diye konuştu.

"Körfez ülkelerinde, Türkiye'de oynayabilecek kapasitede oyuncular var"

Körfez ülkelerinde, Türkiye'de oynayabilecek kapasitede oyuncular olduğunu ifade eden eski milli kaleci, "Burada özellikle Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a yoğunlaşmak gerekiyor. Daha yarı profesyonel liglerden bu yetenekli oyuncuların getirilmesi, onların hem başarı açlığı hem de maddi karşılığı almaları açısından daha kolay olacaktır. Çünkü özellikle Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi liglerde oyuncular ciddi kazançlar elde ediyorlar. Onları tatmin ve motive etmek daha zor olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Michael Olunga büyük bir golcü"

Kenyalı golcü Michael Olunga'nın tam anlamıyla bir yıldız futbolcu olduğunu vurgulayan Khaled Al Fadhli, "Japonya'daki takımıyla burada finali oynadıklarında Duhail keşfetti ve onu kaçırmadı. Sonrasında yaptıkları herkesin takdirini, beğenisini ve hayranlığını kazandı. Tüm zamanların ilk 5 forvet arasında girdi. Hem istatistiği hem de oyunuyla. Gerçekten herkes ona hayran. Kesinlikle büyük bir lider, büyük bir golcü. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde başarılı olabilecek potansiyele sahip bir oyuncu. Kenya'da Milli Takım teknik direktörü de bir Türk. Belki Engin Fırat bu yolu ona açacaktır. Bildiğim kadarıyla kendisine, İngiltere Premier Lig'den, Avrupa'nın diğer kulüplerinden de büyük bir ilgili var. Milli takımı için çok mücadele eden, kulüp takımı için büyük başarılara imza atan bir lider. Mutlaka başarılı olacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.