Kibar Grubu çalışanlarından eğitim ve çocuk hareketi

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla açıklama yapan ve ‘Kibar Gönüllüleri'nin Holding için büyük önem taşıdığını belirten Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “Kibar Gönüllüleri ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projemiz ikinci yılında pandemi nedeniyle fiziki çalışmaya imza atamasa da başlattığı online gönüllülük hareketi ile faaliyetlerini sürdürecek.Çocuklar yarınlarımızın güvencesi. Onlar için sorumluluk almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışmalarının odak alanını eğitim ve çocuk olarak belirleyen Kibar Gönüllüleri'nin her geçen yıl hedef büyüttüğünü aktaran Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “Sosyal sorumluluk Grubumuz için bir kurum kültürü. Sahip olduğumuz bilinç ve farkındalıkla 2018'in Aralık ayında hayata geçirdiğimiz Kibar Gönüllüleri projesi, Grubumuzun bilhassa eğitim ve çocuk alanlarındaki sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyor. Kibar Gönüllüleri ilk yılında 25 projeyi hayata geçirerek 2 bin saat gönüllülük çalışması yaptı. Okulların ihtiyaçlarının giderilmesi, kütüphaneler kurulması, sosyal aktiviteler düzenlenmesinin yanı sıra, Tuzla Mimar Sinan İlkokulu'nda satranç ve zeka atölyesi, kütüphane, tasarım-beceri atölyesi kurulması gibi ciddi çalışmalarla birçok ilke imza atıldı. Bu çalışmalarla 4 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Çocuklar yarınlarımızın güvencesi. Onlar için sorumluluk almaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Pandemi ‘gönüllülük' için engel değil

Pandemi koşulları nedeniyle eğitimin dijital platformlar üzerinden yapılmasıyla çalışmalarının sekteye uğramasını engellemeyi amaçlayan Kibar Gönüllüleri, online gönüllülük hareketi başlattı. Yaklaşık 2 aydır gerçekleştirdikleri çalışmalarla oryantasyon ve teknik süreçleri dijital ortama taşıyan Kibar Gönüllüleri, 2021 yılında online projeler aracılığıyla çocukların hayatında fark oluşturmaya odaklanacak. Grup genelindeki tüm gönüllülük çalışmaları kibargonulluleri.com üzerinden takip edilebiliyor ve dijital süreçlerle gönüllülük faaliyetlerinin etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.