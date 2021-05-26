Kibar Holding, dört grup şirketiyle ISO 500'de

İlk kez 1968 yılında '100 Büyük Firma' olarak kamuoyuna açıklanmaya başlayan ve 1981'de bugünkü sayısına ulaşan İSO 500 Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Kibar Holding grup şirketlerinden, Türkiye'de yassı alüminyum sektörünün önde gelen şirketlerinden Assan Alüminyum 41, paslanmaz çelik soğuk haddeleme tesisine sahip önde gelen çelik üreticilerinden Posco Assan 88, otomotiv sektöründe ana parça tedarikçisi olarak faaliyet gösteren Assan Hanil 274'üncü ve gıda sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Gıda 490'ıncı sırada yer aldılar.

Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşları tespit edebilmek amacıyla yapılan araştırmada Kibar Holding'in dört grup şirketiyle yer almasından gurur duyduklarını söyleyen Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, “İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda açıkladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesine dört şirketimizle girerek istikrarlı başarımızı koruduk. 2020 yılı olağan dışı gelişmelerle dolu bir yıl olsa da, hedef ve planlamalarımızdan sapmadan, 5 bini aşkın çalışanımızın sağlığını merkeze alan bir anlayışla faaliyetlerimizi sürdürdük. Üretim ve istihdamda sürdürülebilirliği sağlamak, ülke ekonomimize değer oluşturmaya devam etmek üzere her yıl hedef büyüterek çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.