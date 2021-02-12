Kibar Holding ile Azerbaycanlı STP'den stratejik ortaklık

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding, panel sektöründe yurt dışı yatırımlarına Ürdün'den sonra kardeş ülke Azerbaycan ile devam ediyor. Verilen bilgiye göre, Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel ile Azerbaycan'ın önemli teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kuruyor. Panel sektöründe kurulacak yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel - STP Azerbaycan olarak sürdürecek.

"İki grup güçlerini birleştirdi"

Kardeş ülke Azerbaycan'da yatırım yapma fırsatından büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı, iki ülkenin önde gelen gruplarının ilk ortak girişiminin yeni açılımlar ve fırsatlar getirmesini beklediğini söyledi. Kayabaşı, “Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayiinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen, değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka haline gelmiştir. 2012'de grubun da ilk yurt dışı yatırımı olan Ürdün yatırımından sonra ikinci yurt dışı yatırımına imza atan şirketimiz Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Assan Panel'in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan'a taşıyacağız” dedi.

"Türki Cumhuriyetler ve bölgeye ihracat imkanı sağlayacak"

Söz konusu yatırımın Türki Cumhuriyetleri'ndeki ilk yatırımları olduğu bilgisini veren Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, “Assan Panel ve Kibar Holding'in ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün'deki şirketimiz ile sadece Ürdün'e değil, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi bölgeye de satış yapma imkanına kavuştuk. Şimdi Azerbaycan ile birlikte tüm Türki Cumhuriyetler'e, Kafkaslar'a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı oluşturacağız. Şirketin 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak" diye konuştu.