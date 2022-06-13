Kibar Holding'e TİM'den ihracat ödülü

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 29'uncu Olağan Genel Kurulu ile 2021 İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, TİM Başkanı İsmail Gülle ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleşti. Kibar Holding'in grup ihracatlarını yürüten şirketi Kibar Dış Ticaret, 2021 yılında imza attığı yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye genel sıralamasında dördüncü sırada yer alırken, Demir ve Demir Dışı Metaller kategorisinde de sektör birincisi oldu. Törende Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'a dördüncülük ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan takdim ederken, sektör birinciliği ödülünü ise Ticaret Bakanı Mehmet Muş verdi.

“Türkiye için üretmeye devam ediyoruz”

Kibar Dış Ticaret'in ülkemizde yürütülen dış ticaret atılımlarında öncü rol oynadığını ifade eden Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, “Ürettiği ürünlerin çoğunluğunu ihraç eden Kibar Grubu olarak, ülke ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyor, ülkemizin küresel tedarik zincirinde önemli bir aktör olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 5 bin kişiye ulaşan geniş ailemiz, dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce kıymetli iş ortağımız, değerli paydaşlarımızla birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu.