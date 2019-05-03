Kibar Holding'in üç grup şirketine 'İnsana Saygı Ödülü'

Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan Kibar Holding'in üç grup şirketi, Kariyer.net'in bu sene 20'nci kez ana sponsorluğunda düzenlenen ve iki gün süren İnsan Kaynakları Zirvesi'nden ödülle döndü. Perşembe akşamı gerçekleşen zirve kapsamında düzenlenen 'Kariyer.net 18'inci İnsana Saygı Ödülleri'nde Assan Alüminyum, Assan Hanil ve Assan Foods, 20 bini aşkın işveren arasında 'İnsana Saygı Ödülü'ne sahip olan sayılı firmalardan oldular.

Ödüller tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirlendi

Türkiye'nin yassı alüminyum sektörünün önemli üreticisi Assan Alüminyum, Türkiye otomotiv sektörünün önemli ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil ve Türkiye'nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticilerinden Assan Foods, aday başvurularını yüzde yüz olarak yanıtlayan, en çok istihdam yapan ve en çok başvuru yapılan firmalar olmaları dolayısıyla bu ödülü almaya hak kazandılar.

İş dünyasından büyük ilgi gören ve birçok firmadan binin üzerinde profesyonelin izlediği zirvede ödüller, tüm adayların Kariyer.net üzerinden verdiği oylarla belirleniyor.

"Üç grup şirketimizin “İnsana Saygı Ödülü”ne layık görülmesi gurur verici"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Kibar Holding İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Şennur Kuru, "İnsan kaynakları alanındaki başarılı çalışmaları öne çıkarmak ve kamuoyu ile paylaşmak amacıyla organize edilen İnsan Kaynakları Zirvesi kapsamında verilen Kariyer.net 18'inci İnsana Saygı Ödülleri Töreni'nde, üç grup şirketimizin birden 'İnsana Saygı Ödülü'ne layık görülmesi oldukça gurur verici. Alınan ödüller, her biri kendi sektörünün öncüsü olan grup şirketlerimizden Assan Hanil, Assan Foods ve Assan Alüminyum'un yürüttükleri İK süreçlerinde de ne kadar başarılı olduklarının önemli bir göstergesi oldu. Bu güzel başarının elde edilmesinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı gönülden tebrik ediyorum" dedi.