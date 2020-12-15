Kıbrıs gazisi Bedi Duymaz hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Gökmeydan Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs Barış Harekatı Gazisi Bedi Duymaz, pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen askeri törenle Gökmeydan Mezarlığında toprağa verildi.

3 çocuk babası gazi Bedi Duymaz için düzenlenen törene, yakınları, Kaymakam Musa Sarı, Garnizon Komutanı Deniz Yarbay Hasan Özkan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Karakaş ve Müftü Mehmet Sain katıldı.

Tören sonrası Kaymakam Sarı, merhum gazi Duymaz'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak, Türk bayrağı ve gazinin fotoğrafını teslim etti.

Necati İvgin

