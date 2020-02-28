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Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım
Kıbrıs gazisi Kalkan: Savaşmaya hazırım

Sivas’ta yaşayan 67 yaşındaki Veyis Kalkan, kentin cadde ve sokaklarında gazi üniforması, madalyaları ve Türk bayrağı ile gezerek Suriye’de görev yapan Türk askerlerine destek verdi.

1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan ve gazi olan Kalkan, oğlu İbrahim Kalkan'ın da Suriye'de uzman çavuş olarak görev yaptığını belirterek, 33 şehidin yüreğini yaktığını ifade etti.

Vatan için şehit olan askerlere rahmet dileyen Gazi Veyis Kalkan, gerekirse kendisinin de Suriye'de savaşmaya hazır olduğunu belirtti.

“Askerlerimize dua ettik”

Kalkan, “Oğlum Suriye'de uzman çavuş olarak görev yapıyor. İki yıldır orada. ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' diyerek görevini yapıyor. Ölen vatan için, toprağımız için ölmüş diyoruz. Şehit haberlerini duyunca oğlumuz aklımıza geldi. Sabah namazına gittim ve orada cemaatle birlikte şehit olan askerlerimize ve tüm Mehmetçiğe dua ettik” dedi.

“Vatanıma ve toprağıma sahip çıkarım”

Suriye'deki asker oğlu başta olmak üzere ve tüm Mehmetçiğe seslenen Kalkan, “Oğlum; ben senin için, vatan için, toprak için nasıl gazi olduysam sen de toprağımıza, vatanımıza sahip çık. Ben de bu değerlerimiz uğruna savaşmaya hazırım. Allah vermesin ortalık karışırsa düşmanımın karşısında vatanıma ve toprağıma sahip çıkarım” diye konuştu.

Fatih Tabur
 

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