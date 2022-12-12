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Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kırşehir'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden muharip gazi son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden muharip gazi Mürsel Yılmaz (70), Toklumen köyünde toprağa verildi. Kıbrıs Gazisi Mürsel Yılmaz'ın naaşı memleketi Kırşehir'e getirildikten sonra Toklumen köyüne götürüldü. Merhum gazinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze namazına katılan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara gazinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Mete Buhara, ”Kahraman Gazimize Allahtan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

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