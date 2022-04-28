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Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltında

Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltında
Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltında

Kocaeli’de pide almak için girdiği fırında 68 yaşındaki Kıbrıs gazisine saldıran 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, 24 Nisan Pazar günü Körfez ilçesi Tuğrul Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Kıbrıs gazisi Abdullah Al evine gelen misafirlerine pide ve kuru pasta almak için fırına girdi. Siparişini veren Al, müşterilerden birinin “Amca, üzerimize çıkıyorsun” tepkisiyle karşılaştı. Yaşlı adam gazi olduğunu söylemesine rağmen, tartıştığı kişi ve arkadaşları tarafından darp edildi. Olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan Abdullah Al, hastaneye kaldırıldı. Bağırsağında bir delik ve üç yırtık olduğu tespit edilen Kıbrıs gazisine kolostomi uygulandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 3 şüpheli E.Y (44), B.S (24) ve U.S (34) yapılan incelemelerin ardından adli makamların talimatları ile gözaltına alındı.

Mustafa Taşören

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