Kıbrıs otelleri nasıl tercih edilmeli?

Sitede kültür turları, doğa turları, bireysel, ailece veya gruplar halinde tatil rezervasyonları sağlanabiliyor. Düzenlenmiş olan hem ülke içi hem de ülke dışı turlar hakkında tüm bilgiler verilir.

Ulaşım dahil veya hariç düzenlenen turlarda tercih tamamen misafirlerin kararına bağlıdır. Ana ekranda kampanyalı tur ve oteller ile avantajlı seçeneklere yer verilmiştir. Özellikle siteye giriş yapmış olduğunuz güne ait fırsatlar büyük puntolar ile belirginleştirilmiştir.

Ayrıca düzenlenen tüm konaklamalı ve konaklamasız organizasyonların fiyatlarına nelerin dahil olduğu veya olmadığı da ayrı ayrı belirtilir. Bunların dışında firma hizmet verdiği bölge ve şehirleri ayrı ayrı listelerken kampanyalı ve avantajlı hizmetlerini de aynı şekilde gruplandırdığı için arama yapmak ve sonuca ulaşmak daha kolaydır.

Sitenin Hizmetleri

Tatile karar vermeden önce Tatildukkani.com adresi mutlaka incelenmelidir.

Çünkü:

• 444 10 31 Nolu telefondan

Hafta İçi: 08:30 - 22:00

Cumartesi:08:30 - 22:00

Pazar: 10:00 - 20:00 saatleri arasında hizmet verilir.

• 2- Uçak-Otobüs-Gemi ulaşımı kullanılarak hizmet verilir. Ulaşım tercihi misafire aittir.

• 3- Yurt içi ve yurt dışı turlar (kültür, doğa, bireysel, grup veya aile olarak) düzenlenir.

• 4- Misafirler için konaklanacak otel ve diğer hizmetler ile görüşülerek hiçbir aksamaya izin verilmez.

• 5- Avantajlı konaklamalar veya programlar ile güne özel imkanlar ana ekranda duyurulur.

• 6- Konaklamaların başlama ve bitiş tarihlerine uygun olarak ulaşımdan en kolay ve en fazla şekilde fayda sağlanabilmesi için tüm özen gösterilir.

• 7- Ulaşım için tercih edilen araçlarda misafirlerin tüm konforu göz önünde bulundurulur.• 8- Aileler için çocuk dostu oteller ve aile odaları olan otellere öncelik verilir.

• 9- Konaklama yapılacak otellerin seçiminde hijyen, konfor ve tüm gerekliliklere dikkat edilir.

• 10- Misafirlerimizin nasıl bir tatil istediklerini analiz ederek onların en mutlu olacakları doğru otellere yönlendirilir.

• 11- Hem yurt içi hem de yurt dışı konaklama ve turlarda en iyi fiyat garantisini sunar.

• 12- Tatil ihtiyacınız ve tatile gitme fikriniz oluştuğunda ilk ziyaret etmeniz gereken site Tatildukkani.com olmalıdır.

Bu sitede en güvenilir fiyat aralığını bulabilirsiniz. Ayrıca misafirlere uygun olan tatil tarihleri için gidilebilecek olan mevsimsel ve ekonomik olarak en güzel bölge ve oteller hakkında profesyonel yönlendirme yapılır.

Misafirlerin beklentilerine en yakın olan tatili geçirmeleri için tüm ekip büyük çaba gösterir. Tüm ekip donanımlı ve bölge hakkında bilgili insanlardan oluşur. Misafirlere verilen hizmet otelde veya turda da devam eder. Çocuklu aileler, genç çiftler, orta yaş üstü misafirler beklentilerine uygun olan en ekonomik ve en konforlu bölge ve otellere yönlendirilir.

Kıbrıs Otelleri Nasıl Tercih Edilmeli?

Sitede misafirlerin beklenti ve tercihleri doğrultusunda yönlendirildikleri bölgelerden biri de Kıbrıs'tır. Kıbrıs otelleri ulaşım olarak uçaklı ve uçaksız olarak misafirlerin tercihine bağlı olarak sitede yer alır.

Denize sıfır, 12 yaş ücretsiz, balayı, ekonomik ve sanatçılı olarak detaylandırılan Balayı Otelleri tamamen misafirlerin beklentileri doğrultusunda yönlendirilen otellerdir. Ayrıca Kıbrıs bölgesi için kültür turları da düzenlenir. Kıbrıs'ta verilen hizmet bölge bölge listelenmiş. Misafirler tercih etmiş oldukları ulaşım ile yolculuğa başladıktan sonra Kıbrıs'ta tüm danışma ve yardım tatildukkani.com çalışanları tarafından verilir.

Kayak Otelleri Nasıl Tercih Edilmeli?

Kayak az sayıda insanın tercih ettiği bir tatil tazı olmasına rağmen tatildukkani.com sitesinde oldukça fazla sayıda hizmet veren otel alternatifi bulunur. Ayrıca günü birlik turlar şeklin de kayak otelleri hizmetinden faydalanılır. Misafirlerin dinlenme, yeme içme ve şayet tercih ederlerse konaklama hizmetleri Termal Oteller içinde karşılanır. Site çalışanları kayak alanlarında bulunan eğitmenler veya kayak hocaları ile olan irtibat konusunda da misafirlere destek verir.

Yurtdışı Turları Nasıl Tercih Edilmeli?

Yurtdışı turları tamamen kişisel tercihlerin ön plana çıktığı turlar olup kişilerin beklentilerine en yakın hizmeti almaları hedeflenir. tatildukkani.com adresinde yer alan yurtdışı turları için anlaşmaya varılan oteller tamamen işinde deneyimli otellerdir. Otellerde görev yapan personelden, temizlik detayları ve hatta yemek listesine kadar tüm detaylar tatildukkani.com çalışanları tarafından onay aldıktan sonra misafirler yönlendirilmeye başlar.

tatildukkani.com Neden Tercih Etmeliyim?

Site tamamen deneyimli, sabırlı, güler yüzlü ve özverili bir ekipten oluşur. Misafirlerin tüm beklentileri sıkı bir süzgeçten geçirilerek bölge ve otel yönlendirilir. Misafirlerin mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmeleri hedeflenir. Otel anlaşmalarında hijyen vazgeçilmez kuraldır. Ayrıca kültür turlarında merkeze yakın oteller, denize sıfır oteller alternatif olarak zengindir.

Kullanılan malzemeler ve ulaşım için tercih edilen araçlar konforludur. Her şey misafirlere en iyi hizmeti verebilmek için sıkı sıkı denetlenir. Ayrıca tabi ki ekonomik avantajlar da göz ardı edilmez. Erken rezervasyon, erken ödeme gibi birçok seçenekte en avantajlı fiyatları bulabilirsiniz. Verilen en avantajlı fiyatlar ile dört mevsim tatilinizi gönül rahatlığı ile programlayabilirsiniz. Misafirlerinin mutluluğunu hedefleyen Tatildukkani.com'da ulaşımdan barınmaya konaklamadan beslenmeye tüm detaylar için profesyonel bir ekip vardır.

Tatil İçin Zaman Yok

Tatil tüm insanlar için gerekli olan bir kavramdır ve tatildukkani.com sitesi size bu imkanı verir. Fiyatı ve imkanları ile olabilecek en mükemmel veya mükemmele yakın fırsatlar burada yer alır. Bir günlük turlar dahi bulunan sitede bir haftalık lezzeti alabileceğiniz detayların düşünülmüş olduğu bu sitede her misafir mutlu olarak tatilini noktalar. Zamanı bile misafirleri için sıkıştıran site Tatildukkani.com'dur.

Tatil İçin Uygun Zaman Ne Zamandır?

Sitemiz 4 mevsim 24 saat hizmet veren ve misafirleri için en uygun zaman da tatil planlayan sitedir. İhtiyaç duyduğunuz her mevsim gün ve saatte siz misafirlerimiz için oldukça avantajlı paketleri bulmak mümkün. Hem avantajlı, hem ödemesi ertelemeli, hem konforlu, hem hijyen hem de ücret iade garantili hizmet verilir. Yeter ki dinlenme zamanı gelmiş olsun.

Tatilin Farkı Nedir?

Hesaplı ve kontrollü dilenme herkese iyi gelir. Tatildukkani.com sitesinde dört mevsime uygun en ekonomik ve konforlu olanaklar ile misafirler kendilerini özel hisseder. Ayların yorgunluğunu, işin stresini aileniz veya arkadaşlarınız ile huzur ve neşe içerisinde atabilmeniz için her türlü konfor tatildukkani.com sitesinin deneyimli kadrosu tarafından düşünülmüştür. Sadece karar verip bavulları alıp gelmek gerekiyor.

Tüm yurt içi ve yurt dışı turları, konaklamalar, sanatçılı, denize sıfır veya balayı gibi detaylar sitede verilmiş olup bunların dışında bölge olarak da sınıflandırmalar sitenin ana sayfasında yapılmıştır. Bu detaylandırmada son dakika otelleri veya turlarda göze çarpacak şekilde verilerek faydalanmak isteyen misafirlerin beğenisine sunulur.

Misafirler için tüm detaylar titizlikle elemeden geçirilerek en doğru tercihlere yönlendirmeler yapılarak misafir mutluluğu hedeflenir. Böylece büyük aileler oluşarak her tatil planında yeniden bir araya gelinir. Güven, anlayış, güler yüz ile inşa edilen bu ortamda hem misafirler rahat ettirilir.

Donanımlı, tecrübeli bir ekip ile hizmet veren Tatildukkani.com sitesinde telefon ile hizmet verildiği gibi ofislerde de misafirler ağırlanarak görüşmeler yapılır ve en doğru tercihi yapabilmek için beklentiler görüşülür. Misafirlerin bir sonraki tatil planlarında yeniden görüşebilmek ve daha geniş bir aile olabilmek yegane hedeftir.



Kaynak: tatildükkanı.com