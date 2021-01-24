Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odasından GÜNSEL'e tam not

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsünde yer alan GÜNSEL Üretim Tesisleri sürüş alanında gerçekleşen test sürüşü öncesinde Makina Mühendisleri Odası heyeti, GÜNSEL yönetimi ile bir araya gelerek yapılabilecek iş birlikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayer Yarkıner, test sürüşünün ardından açıklamalarda bulundu.

“Bu proje ülkemizindir”

“Mühendisler odası olarak ülkemizde üretilen GÜNSEL'i yerinde görmek ve incelemek istedik” diyen Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayer Yarkıner, “Böyle bir girişime cesaret etmek ve ilk prototipleri üretmek başlı başına büyük bir başarıdır. Bu nedenle kurumu gerçekten takdir ediyoruz. Makine Mühendisleri Odası olarak imkanlarımız dahilinde her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu bir kamusal sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Makine Mühendisleri Odası olarak “Araç Kontrol Merkezi” kurmak istediklerini söyleyen Yarkıner, GÜNSEL'in üretiminde ve üretilen araçların testleri için her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

“KKTC'deki mühendis ve teknikerleri istihdam ederek,büyürken ülkemizi de büyütmeliyiz”

GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi Yalvaç Akgün ise ziyaretlerinden dolayı Kıbrıs Türk Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kuruluna teşekkür ederek GÜNSEL'in KKTC için oluşturacağı istihdam olanaklarına dikkat çekti. GÜNSEL'in kurumsal İnternet sitesinde 50'nin üzerine farklı pozisyon için iş ilanı olduğunu hatırlatan Akgün, “Bunların birçoğu makine mühendislerinin ilgi alanına girebilecek iş ilanları. En büyük amaçlarımızdan biri KKTC'deki mühendis ve teknikerleri istihdam ederek, büyürken ülkemizi de büyütmek” dedi.