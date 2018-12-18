Kıbrıs Türk Millî Mücadele fotoğraf yarışması düzenliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs'ta Türk halkının yılardır varoluş mücadelesi verdiği bu topraklarda köklerini, kültürel değerlerini, koruyarak, sahiplenerek, tarihe mal olmuş mücadele mirasının düzenlenen yarışmalar ve etkinliklerle nesilden nesile aktarılacağını vurguladı.

Prof. Özkul bu bağlamda, Kıbrıs Türkü'nün yaşadığı bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesinin fotoğraflardan oluşacak belgelerle anlatılmasının önem arz ettiğini belirterek, iki ayrı kategoride yapılacak fotoğraf yarışmalarının amacı millî mücadele tarihimiz hakkında görsel malzemeler toplayıp bunları en doğru şekilde gelecek kuşaklara aktarmaktır dedi.

Kıbrıs Türk Millî Mücadele yıllarına ait fotoğraflar yarışacak

İki kategoride yapılacak yarışmanın birinci kategorisinde millî mücadele yılları sırasında çekilmiş fotoğraflardan oluşacak ve orijinal fotoğraflar sahiplerinde kalacaktır. Yarışmaya orijinal fotoğraflardan elde edilen kopyalar ile katılabilecek. Fotoğrafları çeken veya bulunduranlar hayatta değillerse, yakınları akrabalık derecesini belirterek yarışmaya bu fotoğraflarla katılabilecektir. Fotoğrafların orijinalleri sahipleri tarafından uygun görüldüğü takdirde Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesine bağışlanabilecektir. Fotoğraflar sergilenirken, kimin tarafından bağışlandığı belirtilecektir

Yarışmanın ikinci kategorisi, millî mücadelenin yaşandığı yerlerden çekilecektir. Bunlar eski mevziler hendekler, tarihi yerler, sokaklar, mühimmatlar ve belgelerden oluşabilir.

Dereceye girenlere para ödülü verilecek

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulunun belirlediği beş kişilik bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan fotoğraflarda dereceye giren birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek. Ayrıca seçici kurul tarafından belirlenen yarışmacılar arasından 3 kişiye de mansiyon ödülleri takdim edilecektir.

Yarışmada sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar 21 Şubat 2019 Perşembe günü Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Atatürk Kültür ve Kongre Merkezinde (AKKM) bulunan Kıbrıs Sanat Merkezinde sergileneceklerdir.

Yarışmacılar detaylı bilgiye “Millî Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi 0392 680 20 00/5251 ve 0392 680 20 00/5656 no'lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile gorkem.bulunc@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşabilirler.