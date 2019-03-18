Kıbrıs Türk Milli Tarih Müzesi'ne anlamlı ziyaret

Tümgeneral Yıldırım, Tuğgeneral Algan ve Tuğgeneral Volkan'a ziyaretleri sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdür Vekili Görkem Bulunç eşlik etti.

Tümgeneral Yıldırım: “Müzeler ve sergilenen eserler etkileyici”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, sergilenen eserlerin etkileyici ve genç nesillere ışık tutucu nitelikte olduğunu belirtti.Tümgeneral Yıldırım, Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından yapılan Kıbrıs Türk Millî Mücadele temalı fotoğraf yarışmasında sergilenen fotoğrafları da çok beğendiğini sözlerine ekledi.

Eserleri merakla incelediler

Askeri heyet ziyaret kapsamında ilk olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan Kazakistan'dan 3'ü devlet sanatçısı unvanına sahip 5 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”ni gezerek eserleri inceledi.

Heyet daha sonra, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu'nda, 50 fotoğraf sanatçısının 190 fotoğrafının sergilendiği “Kıbrıs Türk Millî Mücadele” temalı fotoğraf yarışması sergisini ziyaret etti. Sergide sergilenen fotoğraflar arasında yer alan eski mevziler, hendekler, tüneller, sığınaklar, tarihi yerler, eski binalar, sokaklar, millî mücadele yıllarında kullanılan araç ve gereçler ile ilgili detaylı bilgi aldı.

Kıbrıs Türk Kültür ve Sanatı uluslararası boyutlara taşınacak

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel de, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Türk Millî Tarih çerçevesinde yapılan bütün etkinliklerin, Kıbrıs Türk kültür ve sanatının uluslararası boyutta tanınmasında ve öneminin artmasında büyük önem taşıdığını kaydetti. Günsel, kültür ve sanatın gelecek tarihe götürülmesi, sanat eserlerinin muhafaza edilmesinde ve sistemli olarak kayıt altına alınmasının önemine de değindi.

